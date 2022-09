Las señales de advertencia son muy importantes. Decimos eso porque justamente un mecánico, cuyo usuario de TikTok es @pentagrammotorsport y que al parecer es de Reino Unido, dio un consejo que tiene que ver sobre ello. La información que brindó evitará que el motor de tu vehículo se malogre.

El hombre grabó un video para hablar sobre lo que todo conductor tiene que hacer cuando, en el tablero, se prende la luz de advertencia de aceite. “Si está manejando y se enciende esa luz, deténgase. Detenga el automóvil, apague el motor, tan pronto como pueda y quiero decir inmediatamente si es posible”, sostuvo, según The Mirror.

“Esta luz no significa que se está quedando sin aceite, no significa que se ha quedado sin aceite. Significa que no está recibiendo suficiente presión de aceite, por lo que la bomba de aceite no está produciendo presión de aceite para lubricar el motor”, explicó después.

El mecánico también dejó en claro que el aceite es “el elemento vital del motor”, razón por la cual tiene que estar allí. “Estás hablando de muchas piezas de metal en movimiento que están muy calientes y que, sin el aceite, se unirán muy rápidamente”, enfatizó.

Tras decir ello, el hombre contó que estuvo ayudando un sujeto que siguió manejando a casa, pese a haber visto la mencionada señal de advertencia. A raíz de no detenerse, dicha persona ahora debe “reconstruir completamente el motor o poner un motor nuevo en el auto”.

Poco antes de finalizar el video, el mecánico se refirió nuevamente a lo que se tiene que hacer luego de ver prendida la luz de advertencia de aceite: “Deténgase y luego no deje que se enfríe e intente reiniciarlo. Verifique su nivel de aceite, averigüe por qué esa luz está encendida. Esta es la única luz con la que no puedes jugar”.

