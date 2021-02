La cardióloga del Hospital Clínico San Carlos y profesora de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid (España), María Luaces, decidió dar a conocer en Twitter el correo electrónico que le envió un estudiante, previo a un examen. El mensaje escrito por el alumno no tardó en volverse viral en la red social, causando indignación en miles de usuarios.

A través de su cuenta personal (@Cardiolume), la docente difundió un pantallazo del correo, dejando en evidencia su total asombro ante el accionar de un alumno. “Yo ya no tengo palabras”, aseveró en el mencionado tuit.

En referencia a un examen de la Universidad.

En el mensaje, el estudiante, cuya identidad no fue revelada, le pidió que por favor le indicara qué temas saldrán en el examen. “Perdón por el atrevimiento, pero tanto usted como yo no tenemos mucho tiempo libre y el poco que tenemos hay que aprovecharlo y así me iría más a los temas que usted me diga, que estar mirando otros que carezcan de menos importancia”, señaló.

Después de disculparse por segunda vez, el alumno, de acuerdo al correo, le reveló que le gustaría aprobar la asignatura y poder así pasar a otras. La publicación de la maestra rápidamente se volvió viral en Twitter.