Una profesora de Rosario, Argentina, fue sorprendida con una torta muy especial por el Día del Maestro. El momento, y la curiosa reacción de la docente al recibir el presente, fueron captados en video y se volvieron tendencia en las redes sociales.

En las imágenes se puede observar el instante en que la “seño Paula”, profesora del segundo grado del Colegio San Antonio María de Gianelli, abre una caja que habían dejado en su escritorio.

Al revisarla, encuentra un pastel que estaba lleno de billetes de mil pesos. “¿Es de verdad? ¿Es de verdad la plata? No la quiero romper”, preguntaba la docente. Una mamá que estaba presente confirmó sus sospechas: “platita seño”. Entonces, la profesora se puso a bailar.

Video viral de profesora que recibió un pastel lleno de billetes

Una “torta de billetes”: el ingenioso regalo que alumnos de Rosario le hicieron a una docente por el Día del Maestro https://t.co/ZufWEyYAYO pic.twitter.com/8FxnqhKxMm — infobae (@infobae) September 14, 2022

“Fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme, y arriba una cajita. Cuando la abro, me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre, y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′. Pero todos me decían “¡abrí la torta, abrí la torta!”, dijo la maestra en conversación con el medio Cadena 3.

Según los padres de sus alumnos, el entregarle a Paula billetes en un sobre les pareció algo “muy frío”, por lo que decidieron esconder el dinero en el postre.

“El reconocimiento no es solo en lo material, sino que los papás valoran el trabajo del día a día de uno con los chicos. Se ve el amor de los chicos y las familias en este gesto. No solamente por la torta y el dinero, sino que también me llenaron de dibujitos, abrazos y besos”, agregó la profesora.