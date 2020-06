En distintas redes sociales como Twitter y Facebook, circula un video que se volvió viral por mostrar el momento en que el ‘youtuber’, Yao Cabrera, hace un desatinado comentario a un niño que le contó que no tenía papá. La grabación ha generado múltiples reacciones en usuarios de Estados Unidos, México y España.

De acuerdo a la mencionada publicación, el joven, nacido en Uruguay, estaba pasando por una calle a bordo de un carro, cuando de pronto varios niños se percataron de su presencia y decidieron acercarse a él.

En ese momento, según las palabras del ‘youtuber’, uno de los pequeños, en su afán por tomarse una foto con él y grabar un saludo, estaba golpeando el vehículo, hecho que le generó mucha molestia, tal y como vemos en el video viral de Facebook.

“No golpees el auto. Te estoy viendo. No golpees el auto. ¿Quieren foto? Foto, ¿quieren saludo? Saludo, pero no faltes el respeto que nadie te lo está faltando a vos. A portarse bien. No seas maleducado y no hagas lo que no te gusta que te hagan. Y si no te lo enseña tu papá, te lo enseño yo”, dijo Yao Cabrera.

El menor, al escuchar sus palabras le dijo “no tengo papá”, e inmediatamente el ‘youtuber’ señaló “ya veo por qué”. Dicha respuesta generó múltiples reacciones en los usuarios, quienes en su mayoría aseguraron sentirse indignados por la escena que se volvió viral en Facebook.

El nene le dijo no tengo papa y le tiró "ya veo porqué"

Que tan forro se puede ser? pic.twitter.com/EjWV3FHCb8 — Ezequielito (@EzeZubeldia) June 7, 2020

