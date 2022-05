Seguramente algo más tierno que los videos virales de mascotas, es la inocencia de aquellas personas que no son nativas digitales y deben enfrentarse a la tecnología. Eso pasó con un par de señoras cuando realizar por cuenta propia una sesión de fotos.

La publicación de Manuela en TikTok ya consiguió cerca de medio millón de visualizaciones y en él se puede apreciar la tierna actitud de dos adultos mayores, específicamente su abuela y una vecina, intentado tomarse algunas fotos.

Así fue la tierna sesión de fotos

En el video viral se puede ver a una de ellas tomada de los barrotes de una ventana y tras unas macetas con flores. “Patata, patata”, no deja de repetir la mujer mientras su amiga, Rosario, voltea el móvil sin querer y se enfoca la cara.

“¿Las flores salen?”, cuestiona la modelo. “Sí, todas, y el fondo. La ropa tendido y to”, responde Rosario. A lo que la otra mujer le dijo: “pues que no salga la ropa”. “Qué no salga la ropa es muy difícil, estás tú ahí en la pared. Si quieres te la hago de ahí pa ca, pa que no salga la ropa tendía”, le increpó la amiga.

Lo hilarante del momento es que ambas no logran ponerse de acuerdo el lugar donde quieren tomar la fotografía. “Yo era por la ventana. Bueno, asomo por ahí la cabeza”, vuelve a refutar para luego acomodarse en la esquina de la pared. “No te pongas así tan flamenca, ponte derecha y normal”, le solicita Rosario a su amiga.

Cuando ya todo parece que está perfecto para tomar la foto, la abuela de Manuela nuevamente empieza a decir “patata”. Sin embargo, para su mala suerte no se dieron cuenta que estaban grabando un video, por lo que la sesión de fotos no terminó como ellas esperaban.

