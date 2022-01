Hacerse un tatuaje requiere de mucho cuidado y compromiso dado que, al fin y al cabo, este quedará marcado por siempre. Entonces, resulta comprensible la reacción de una joven que rompió en llanto al descubrir que el tatuador había cometido un error garrafal a la hora de trabajar sobre su brazo. Su experiencia, difundida mediante un video de TikTok, se volvió viral y desató diversas reacciones en redes sociales.

Izzy, de Idaho, Estados Unidos, estaba de visita en la casa de un amigo en Pittsburgh cuando se animó a ir a un salón para hacerse un tatuaje de un celular en homenaje a la canción Missed Calls de Mac Miller; sin embargo, las cosas no resultaron de la forma esperada.

Sucede que el artista no le había entendido bien y terminó realizando un trabajo distinto al deseado. “Me acabo de hacer el peor tatuaje de mi vida. Me dieron el teléfono de Mac Miller y le dije que lo quería en tamaño 2 por 3. Me ha tatuado el 2 por 3. ¿Cómo lo arreglo?”, expresó la tiktoker, cuyo video superó las 3 millones de reproducciones.

El “2x3″ que había mencionado la joven era en referencia al tamaño del tatuaje y no a que debía ser visible. “Sé que soy estúpida, sé que fue mi culpa, pero tengo 16 tatuajes, como si hubiera pasado por esto antes. Vivo en Idaho y estoy en Pittsburgh durante la semana, así que fui a una tienda que no conocía”, agregó. “Quería que en el móvil pusiera llamadas perdidas para Mac Miller porque visité el parque de toboganes azules mientras estaba aquí”, refiriéndose al parque infantil que inspiró el álbum del tema.

“Cuando me estaba haciendo el tatuaje me hizo tumbarme con el brazo completamente doblado hacia un lado raro. Cuando miré por encima era, más que nada, su cabeza, no podía verlo realmente”, dijo la joven para aclarar el motivo por el que no se dio cuenta del tatuaje que le estaban haciendo.

Finalmente, Izzy mostró cómo terminó el tatuaje tras pedir ayuda a otro profesional: “Mi artista hizo lo mejor que pudo sobre el trabajo de línea que ya estaba allí, pero me encanta cómo ha quedado y, sobre todo, con el 2-3 fuera”, añadió.