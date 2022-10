David Quint (@davooxeneize), mejor conocido como Davoo Xeneize o simplemente Davoo, es un streamar argentino hincha de Boca Juniors, uno de los equipos más grandes del mundo. Esta vez, el joven charló con sus seguidores sobre el amor y todo quedó inmortalizado en un video que rápidamente se convirtió viral.

En una de sus transmisiones nocturnas mediante Twitch, Davo confesó que atraviesa una dramática situación, ya que no tiene suerte con las mujeres. “El día que una mina (mujer) me guste tanto como me gustan las cosas a las que yo le soy fiel, le voy a ser fiel también. El tema es que... Claro, ese es el tema, enamorarme de una flaca que me guste como me gusta Riquelme (ídolo de Boca) y que encima me dé bola. Ese es el problema en realidad”, comenzó relatando.

Davo es lo más grande que tenemos pic.twitter.com/tJKjSSiV1Z — Amigo Miyo (@MiyoAmigo) September 30, 2022

Siguiendo la línea, el también ‘youtuber’ recordó que “me he enamorado varias veces, el tema es el segundo nivel, que es cuando ella te tiene que dar bola a vos. Amigo, no sé qué decirle para que sienta que soy interesante”.

“No soy un tipo interesante”

Sin miedo al qué dirán los demás, el fanático acérrimo del conjunto ‘xeneize’ explicó que “literalmente streameo de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y analizo todo el tiempo fútbol. Me despierto a las 3 de la tarde y veo fútbol hasta las 11 de la noche, que streameo hasta las 5 de la mañana. Y así hace 2 años que streameo... Hace 19 años que vivo”.

Debido a su pasión por el fútbol, David reveló que “no puede tener un diálogo (interesante)”. “Escucho música de hace 30 años. No soy un tipo interesante, solamente sé de fútbol y solamente me interesa el fútbol”, agregó.

En ese sentido, el muchacho de 19 años precisó que “(si una mujer) entra a Instagram o a TikTok y ve que me comparan con un puerro amigo... Imagínate salir con un tipo que lo comparan con un puerro. Mereces ser descansada por todas tus amigas. ¿Qué sos pelotu...? Mirá a quién le das bola, tarada de mie... ¿Qué tenes en los ojos?”.

Síguenos en nuestras redes sociales: