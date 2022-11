Un oficial de Illinois, Estados Unidos, se convirtió en el héroe de un niño de 9 años que cayó a un lago congelado tras intentar recuperar su pelota.

Según el medio CBS, el hecho se produjo el pasado 23 de noviembre. En horas de la tarde, una persona llamó al 911 para alertar sobre una persona que se ahogaba. El oficial Andrew Soderlund y su compañero respondieron al llamado y se dirigieron al lugar rápidamente.

Al llegar, notaron que una adulta mayor que intentó salvar al niño también había caído al agua. Por ello, ambos agentes se lanzaron al agua para rescatarlos.

“Estaban bastante lejos, y obviamente, no había ninguna forma de que se acercaran a la costa”, dijo Souderlund, quien tomó un equipo de rescate para proceder a retirar a ambas personas. “Sé que no soy un nadador olímpico, así que sabía que no iba a poder nadar con las otras dos personas en el agua”.

Tras sacar una cuerda y hacerse un nudo en la cintura, saltó al agua congelada. “Esa descarga de adrenalina que ocurre en una situación como esa, no recuerdo el frío en absoluto”, recordó.

Mira aquí el video viral

El rescate

En cuestión de segundos, el oficial se dio cuenta del frío del agua y la profundidad, factores que podrían haber provocado una tragedia; sin embargo, pudo retirar al niño y a la mujer.

Una vez que salió del agua, un golpe de frío sacudió a Soderlund. “De hecho, uno de mis compañeros me ayudó a desabrocharme la camisa porque mis dedos no funcionaban”, indicó.

Los dos oficiales que habían estado en el agua, la mujer y el niño de 9 años fueron llevados a un hospital para que los revisaran. Todos se encuentran a salvo tras el incidente.

“Pensé que mi hijo no estaría aquí para ver el Día de Acción de Gracias”, dijo la madre del niño salvado por los oficiales.

Ella agradeció a todos los que intervinieron para llamar al 911 y a quienes ayudaron a rescatar al menor.

“No me considero necesariamente un héroe”, declaró Soderlund.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.