Desde hace algunos días, circula en redes sociales un video protagonizado por un joven español que compartió en redes sociales un curioso ‘experimento’ que probaría que nuestro planeta es plano y no redondo. El clip se ha vuelto viral no solo por el ingenio del usuario a la hora de presentar su ‘trabajo’, sino también por la seriedad que pone a la hora de explicar las razones por las que, según él, no hay manera de que vivamos en “una pelota”.

“Si este experimento no les abre los ojos, yo ya no sé qué les puede abrir los ojos”, dice el internauta, identificado como Cristiandelatierra, para añadir aún más sarcasmo a su video. Para su experimento, utilizó una piedra y un balón de fútbol. La roca representaba un avión y la pelota el planeta Tierra.

Para empezar, dijo que los aviones viajan a una velocidad entre 500 y 700 kilómetros por hora, mientras que la Tierra “da vueltas” a una velocidad de 107 280 kilómetros por hora, una cifra que, por cierto, dista bastante de lo dicho por los científicos, quienes estiman que la velocidad de movimiento del planeta se ubica por encima de los 1600 kilómetros.

“No tiene sentido, ¿no?”, dice el joven, asegurando que no hay lógica en que si un avión, viaja en el mismo sentido que el planeta, llegue a su sentido “del tirón”. Asimismo, dijo que si el avión va en sentido contrario, “nunca” llegaría.

Para finalizar, Cristian dice que esto no pasaría en una Tierra “plana”. Para demostrarlo, utiliza un plato con tierra y agua, “para hacerlo más realista”.

Video de joven que se volvió viral con su video sobre el terraplanismo

El clip desató carcajadas en redes sociales como TikTok y Twitter se convirtió en una sensación viral. Una gran de internautas preguntaron si el protagonista estaba haciendo una broma o si hablaba en serio. “Prefiero no sacarlos de dudas, porque los que son un poco más despiertos se dan cuenta del tirón de que es coña”, dijo el usuario en conversación con The Huffington Post.

“El propósito es precisamente que los que se den cuenta se rían y los que no que se piquen. Es que en internet la gente se cree cualquier cosa”, agregó.