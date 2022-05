La diferencia entre asistir a un concierto de una banda de rock de fama mundial y un concierto de una banda de rock escocesa son solo tres letras, y la madre de un usuario de TikTok tuvo que descubrirlo de una manera un tanto peculiar. La singular historia quedó registrada en un video viral.

La usuaria de TikTok Emily Bennett compartió un video de ella y su madre asistiendo a lo que pensaban que era un concierto de la famosa banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers. Pero al llegar, Bennett y su madre se dieron cuenta de que el concierto era para los Red Hot Chilli Pipers, una banda de rock celta de Escocia.

El error que se hizo viral en TikTok

A pesar de que madre e hija se dieron cuenta de que estaban en el concierto equivocado, igual asistieron. “Mi mamá pensó que tenía tickets para los Red Hot Chili Peppers. De hecho fue para ver a los Red Hot Chilli Pipers. Aún así fue un gran momento”, escribió Bennett en la leyenda de su video.

“No es una mala misión secundaria con la que tropezar”, dijo un usuario de TikTok. “Olvídate de Californication, esto es Scotlandication”, dijo otro comentarista. El video de Bennett se volvió viral con más de 17 millones de visitas. Los comentaristas estaban encantados con el error.

Otros usuarios de inmediato usaron el error de la madre de Bennett para crear nuevos nombres de bandas como Greene Daye, Panic Near the Disco, Wrong Direction y My Chemical Dependence.

@emilybennett97 It was actually a great time. Disclaimer: we wore masks the whole time ♬ original sound - Emily Bennett

La respuesta de los Red Hot Chili Peppers

La respuesta de la banda estadounidense no se hizo esperar y a través de TikTok se dirigieron a Emily. “Sabemos que fuiste al show incorrecto”, dijo el vocalista Anthony Kiedis. “Por eso queremos invitarte a cualquier de nuestros conciertos. Por favor, ven. Lo hacemos con todo nuestro amor”, comentó Flea, bajista de los RHCP.

De inmediato Emily respondió el video: “Me tomó un rato procesar de que los Red Hot Chili Peppers nos invitaran a uno de sus conciertos. Estoy haciendo las coordinaciones para ver cuando iremos”, comentó emocionada. La usuaria de TikTok también mostró la reacción de su madre al enterarse de la noticia.

Los Red Hot Chilli Pipers saltaron a la fama en 2007 después de ganar el reality de talentos de la BBC When Will I Be Famous? La banda de rock escocesa interpreta versiones de canciones populares utilizando la gaita como instrumento principal. Y no solo hacen covers de los Red Hot Chili Peppers.

Bennett y su madre no son los primeros en cometer el error de comprar un boleto para los Red Hot Chilli Pipers. En un artículo del New Yorker de 2018 , una escritora lleva a la audiencia a través de una noche en el concierto de Red Hot Chilli Piper después de que su esposo comprara boletos por error.