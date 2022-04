Hay objetos que son tan preciados que uno no quiere desprenderse de ellos. Tal vez ese fue el caso de Fidel, un joven que se volvió viral en TikTok por protagonizar un video con millones de reproducciones. Pese a que un fuerte viento se registraba en su ciudad, no quiso soltar su paraguas por nada del mundo. Las risas no se hicieron esperar en las redes sociales.

El usuario @raulmotos.icy publicó el clip en su cuenta de TikTok el último fin de semana sin pensar que se volvería viral. De acuerdo con las imágenes, dos chicas y un joven salen de un vehículo estacionado e intentan ingresar rápidamente a una vivienda. Las dos primeras tratan de cubrirse la cabeza de la granizada y los fuertes vientos, pero quedan empapadas.

El joven que viene detrás de ellas, sin embargo, utiliza un pequeño paraguas para no mojarse, pero apenas logra dar unos cuantos pasos, el viento doblar la parte superior del objeto. Por más que intenta poner el paraguas en su posición original no consigue su propósito y esta termina en el piso.

El joven rescata el paraguas, pero otra ráfaga de viento termina por arrastrarla definitivamente. Incluso, el usuario que graba la hilarante escena se ríe a lo lejos con las otras dos chicas porque Fidel casi tropieza.

Usuarios hacen todo tipo de bromas

En solo cuatro días, el video superó los 7 millones de reproducciones y más de un millón de “Me Gusta”. Además, los usuarios hicieron bromas de todo tipo con el momento que atravesó Fidel.

“FIDELidad al paraguas ante todo”, ironizó un usuario, al jugar con el nombre del protagonista del video. “Era el paraguas de la madre, fijo”, escribió otro.