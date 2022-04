Ya es habitual que en las redes sociales se compartan métodos para facilitar las vidas de las personas. Precisamente, una mujer llamada Anna, que vive en Estados Unidos, generó impacto por el ingenioso truco que aplica para aparentar que está usando pestañas postizas.

Definitivamente, no todo es lo que parece. La chica de esta historia, en vez de gastar dinero en pestañas postizas, dejó en claro que es capaz de dibujarse pestañas en cada párpado usando un delineador de ojos. Sí, tal y como acabas de leer.

Haciendo lo dicho líneas arriba, ella puede aparentar que está usando pestañas postizas. Su método lo dio a conocer en un video que difundió en su cuenta de TikTok (@annathepeach), hace apenas unos días. Debido a todo lo que informó, el clip está muy cerca de llegar al millón de reproducciones en la plataforma.

“Está bien, pero ¿puedes decirlo? Mi párpado encapuchado lucha y también es uno de mis trucos de maquillaje favoritos para chicas perezosas”, colocó Anna en la descripción de su publicación que definitivamente ya es viral.

En los comentarios, muchos usuarios no dudaron en calificar el método como “perfecto”. Y es que consideran que les permite ahorrar dinero y lucir las pestañas de sus sueños. Si aún no has visto el video de la mujer, esta es tu oportunidad de hacerlo.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.