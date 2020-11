El fallecimiento de Diego Armando Maradona a los 60 años ha conmocionado al mundo. La confirmación de la partida del ’10′ fue un duro golpe para miles de hinchas argentinos, que rompieron en llanto al enterarse de la terrible noticia. Por ello, un reportero salió a las calles para captar la reacción de los transeúntes, sin imaginar que terminaría pasando un bochornoso momento.

Luciano García, periodista del Canal 8 de San Juan (Argentina), llegó hasta un bar local para preguntarle a los clientes cómo se sentían tras enterarse de la muerte de Maradona; sin embargo, se llevó una gran sorpresa al descubrir que ninguno de los entrevistados tenía el más mínimo interés en el ídolo argentino.

“Cuando te digo Diego Maradona, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza?”, dijo el reportero al primer ciudadano. “No me gusta el fútbol. Sinceramente no es mi ídolo”, le respondió. Desde el estudio, bromearon sobre la peculiar situación: “Qué puntería Luciano, debe ser el único argentino que no le gusta el fútbol”, le dijeron sus compañeros.

Ante la negativa, el periodista continuó y se acercó a otra persona que le respondió: “No. No se me viene nada. No soy fanático”. García intentó con un tercer entrevistado y su suerte fue la misma: “No sabría decirte, no estoy muy interesado en el tema de futbol. No soy muy fanático”.

La escena no ha tardado en volverse viral en las redes sociales, en donde el propio periodista reaccionó al clip.

