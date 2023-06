Las personas con discapacidad visual implican un reto de empatía para quienes vivimos con ellos o al encontrarlos en nuestra vida cotidiana. Si bien las autoridades vienen implementando políticas con el objetivo de que las diferencias y desventajas que sufren estas personas disminuyan, aún queda un largo camino por recorrer, tal como lo demuestra el caso de un joven invidente de 21 años.

Toby Addison es un británico que, mediante sus redes sociales, se dedica a compartir su experiencia como persona ciega. Mientras que en algunos de sus videos explica cómo hace para practicar deporte o movilizarse por la calle, recientemente habló en un podcast sobre la vez que fue expulsado de un gimnasio por un motivo insólito.

El joven, identificado en TikTok como@blindtobes, recordó que en aquella oportunidad estaba “ocupándose de sus propios asuntos” durante un entrenamiento cuando escuchó a una mujer decir “‘Oh, ¿te gusta lo que ves?’”.

El estudiante de psicología se sorprendió cuando se dio cuenta de que ella había venido a hablar con él y agregó que no tenía idea del tipo de ejercicio que estaba haciendo.

“No sabía que me estaba hablando al principio porque [no estaba] haciendo nada malo”, admitió Addison, que vive en Chichester, Inglaterra. “Ella dijo algo como: ‘¿Por qué sigues mirándome? Detente, no seas tan espeluznante’”.

Echado de un gimnasio por “mirar a una mujer”... a pesar de ser ciego

El joven, que tenía su bastón cerca, intentó explicar que era invidente, pero la chica se negó a creer en sus palabras.

Toby reconoce que sus ojos tienden a “mirar a lo lejos” cuando se concentra en algo, por lo que la mujer pensó que la estaba observando.

“Realmente no sé hacia dónde miro la mayor parte del tiempo, a menos que esté hablando con alguien como si supiera que estoy hablando contigo, así que estoy tratando de mirar en tu dirección”, señaló.

Según el relato de Addison, la mujer le dijo que se callara y buscó al gerente, quien le pidió que se retirara del gimnasio. Afortunadamente, es amigo de un cliente del local, por lo que tiene una “buena relación” con el personal que trabaja en la actualidad.

En un video de TikTok, el británico indicó que entendió por qué la chica se sintió incómoda. Aún así, le hubiera gustado que ella fuera más comprensiva con su situación.

“Es muy triste que algunas mujeres se sientan incómodas o ansiosas cuando están en el gimnasio debido a un pequeño porcentaje de personas que han actuado de manera inapropiada”, afirmó.

“También es muy triste que la conciencia sobre las discapacidades no sea lo suficientemente buena en este momento, y cuando mezclas las dos, haces que situaciones como las que describí sean mucho más probables de que ocurran”, concluyó.