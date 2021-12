En Estados Unidos, una familia quería tomarse fotos con el Grinch en plena víspera de la Navidad, pero nunca pensaron que este personaje los recibiría con una actitud bastante intensa, cuyo video se convirtió en tendencia en redes sociales como Tiktok y muchos de los usuarios de esta plataforma están divididos sin saber si se trata de un gran actor o, pro el contrario, esta persona se levantó de la cama con el pie izquierdo.

El suceso tuvo lugar en Universal Orlando Resort el pasado 11 de diciembre y la publicación ha acumulado más de 2.6 millones de reproducciones y con cifras superiores a los 460 mil me gusta en esta plataforma.

En el primer video se puede leer la leyenda: “Lección aprendida. No le respondas al Grinch”. El metraje muestra a Kay (la usuaria dueña de la publicación) haciendo cola junto a su familia para poder ver al personaje navideño, pero, de pronto, este dice con voz tosca: “Salga de aquí”, lo que la mujer lo tomó a la broma por lo que decidió unirse a la misma.

“Pero, llegas tarde”, le dice al Grinch, a lo que este voltea la cabeza y responde: “¿Quién te preguntó?”, hecho que produjo las risas de los hijos de ella: “Te estoy diciendo que te estás acostando y llegas tarde”, insiste, pero este no se queda callado y replica: “Deja de hablar, ni siquiera es tu turno ¿Quieres ir al final de la fila? Puedo hacer que eso suceda ¿Cómo suenan otras dos horas?”

La respuesta sorprendió a Kay por lo que, de forma cortante, respondió: “No, gracias”, pero, no contento con esto, el Grinch le pide que le agradezca y ella lo hace: “De nada”, se le escucha decir.

De inmediato, el video ha causado opiniones diversas entre quienes aseguraron que el actor actuó de forma pedante, mientras otros afirmaron que estaba metido dentro del personaje del Grinch, quien odia la Navidad a más no poder.

“No sé lo que le pagan, pero no es suficiente”, “rompió el carácter”, “sonaba serio”, “mi corazón se hundió, estaba nervioso por ti”, “uf, hablaba en serio, ja, ja, ja, casi se sentía como si no estuviera bromeando”, “definitivamente, no es el mismo tipo, el personaje rompió en sus sentimientos”, “no, el otro es menos intenso, yo habría empezado a pelear con este”, “bueno, eso fue incómodo”, “claramente, hay diferentes actores y tengo uno que no es el mismo que los que han sido tendencia”, “el Grinch tuvo un mal día, no era el mismo actor que todos los demás”.