1 de 3

¿Te imaginas una telenovela sin esos interminables y apasionados besos? Pues en tiempos del covid-19, los realizadores de esta clase de programa deben ponerse imaginativos para idear nuevas formas para dar vida a las escenas de romance. Un video que se volvió viral en redes sociales muestra lo que la producción de la telenovela 'The Bold and The Beautiful' hizo para asegurarse que haya el menor contacto físico entre su elenco actoral. | Crédito: CBS / Captura.