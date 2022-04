Destini Ann es quien está dando la hora en las redes sociales. Ella es una madre de familia, aparentemente de Estados Unidos, que causó sensación por compartir con sus seguidores de TikTok (@destini.ann) el método que aplica para ayudar a su a expresar su enojo.

En el video que difundió, la progenitora contó que, cuando estaba creciendo, le dijeron que la ira era una emoción negativa. “Entonces, yo era la niña mala y la adolescente problemática y luego me convertí en la mujer negra enojada”, recordó.

Ahora, ya adulta, no considera que la ira sea algo malo. Precisamente, quiere enseñarle eso a su hija. Cuando nota que ella está fastidiada por algo, no duda en aplicar un método singular, el cual consiste en hacerle una pregunta.

“Por supuesto, no uso este tipo de comunicación cuando ella está muy, muy enfadada, pero si está dando portazos o poniendo los ojos en blanco y veo que se está intensificando, esto es lo que he estado diciendo”, aseguró Destini Ann, quien es una experta en crianza, según informó The Sun.

Ella indicó que se pone al “nivel” de su hija antes de formularle la siguiente pregunta: “¿Qué está tratando de decirte tu ira?”. Más adelante, recalcó: “Y lo que estoy tratando de enseñarle es que nuestro enojo es una señal de que algo está mal, algo no se siente bien, se está cruzando un límite, no se está satisfaciendo una necesidad, algo y mientras no puedo satisfacer todas las necesidades, ya sabes. A veces no vamos a satisfacer nuestras necesidades”.

De esta manera, la madre dejó en claro que hacer que su hija hable sobre lo que le ha molestado, en lugar de tener una rabieta, es clave para las relaciones saludables. Su video ha llamado fuertemente la atención en TikTok.

