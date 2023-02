Una niña de cinco años le pidió a su abuelo que la acompañara a una “Noche de cita entre padres e hijas” por el Día de San Valentín. La emocionante escena, captada por la madre de la menor, se viralizó en TikTok, donde acumula más de 2 millones de reproducciones.

Cada 14 de febrero, el centro recreativo comunitario de Papillion, Nebraska (Estados Unidos) organiza este evento especial, informó Fox News. Austyn Woolverton estaba ansiosa por ir, aunque sabía que su noche sería diferente a la de las otras chicas presentes.

Cuando tenía solo 18 meses, su padre, Michael “Mike” Woolverton, murió después de una sobredosis de fentanilo, según contó Kelsey Woolverton, esposa del fallecido y madre de la menor.

“Ella realmente no tiene recuerdos de él, pero desde el principio hemos hablado de él”, dijo la mujer en conversación con el medio citado. “Siempre fue algo de lo que hablamos, como hablamos sobre el clima”.

Así, a la niña se le ocurrió que sería buena idea hacerle la invitación a Steve Guenther, su abuelo, para que este lo acompañe a la fiesta.

Kelsey Woolverton le contó a su papá con anticipación sobre el evento para asegurarse de que estuviera disponible esa noche. Aunque él estaba dispuesto a hacer la invitación, la pequeña quería ser la encargada de dar el primer paso.

Luego de una tarde juntos, Austyn decidió que era hora de pedirle a su abuelo que fuera su cita para la noche del 14 de febrero con un dibujo.

Una propuesta conmovedora

En el video, se puede escuchar a la niña diciéndole al hombre: “Hay un baile de San Valentín. Pero necesitamos que vaya nuestro papá”.

Ella agregó: “Mi papá no va a ir. ¿Irás conmigo?”. Como se puede ver en las imágenes, Guenther respondió alegremente a la solicitud de su nieta. “Me encantaría”, dijo.

“Me rompe el corazón que Austyn crezca sin su padre. Me siento bendecido de que Austyn y yo tengamos este vínculo y pueda estar allí para ella cuando su padre no pueda”, declaró el adulto mayor.

Tras el fallecimiento de Michael, Kelsey y su hija se mudaron a la casa de los padres de ella para intentar rehacer su vida. Fue durante este tiempo que la niña y su abuelo se volvieron cercanos.

“Su vínculo no se parece a nada que haya visto antes. Son como mejores amigos”, dijo la madre.

Después del éxito de su video de TikTok, la mujer se sintió abrumada por la gran cantidad de comentarios recibidos por parte de los usuarios.

“Supongo que no me di cuenta de cuántas personas han perdido a sus padres o no tienen un padre en su vida hasta que salió el video”, señaló la progenitora. “Eso me ha inspirado saber que no estoy sola y que ellos no están solos en nuestra situación”.

