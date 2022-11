Unos jubilados que pescaban en la costa de la Isla de Vancouver, Canadá, fueron sorprendidos por un león marino que saltó del agua y cayó en su bote. El animal estaba tratando de escapar del ataque de unas orcas, aunque su acción casi provoca una tragedia.

En la embarcación iban Ernest y Viesia Godek, una pareja que vive en el pequeño municipio de Saanich, cerca de la ciudad de Victoria, y que disfrutaba del atardecer cuando vieron pasar una manada de orcas.

“Estábamos estacionados en el agua bastante lejos de la orilla. Algo golpeó [el bote] desde el fondo. Definitivamente era algo que estaba vivo y era enorme. Daba mucho miedo”, dijo Ernest en conversación con el programa As It Happens, según consigna el medio CBC.

Al revisar lo que había golpeado su barca, descubrieron que se trataba de un león marino que “parecía estar angustiado porque respiraba con dificultad”.

Rápidamente, decidieron encender los motores para alejarse del lugar, pero antes de que pudieran hacerlo el animal trató de subirse a la embarcación y estuvo a punto de volcarla. El hecho fue captado por unos turistas que se encontraban a unos cuantos metros de los jubilados.

Casi ocurre una tragedia

“Volcó parcialmente la barca hasta el punto en que tuvimos que agarrarnos y el agua comenzó a entrar. Temía que volcáramos totalmente”, indicó Godek, sobre el incidente que, afortunadamente, no pasó de generarle tremendo susto.

Tras retirar el agua y alejarse, el león marino los empezó a seguir. Al cabo de unos minutos, este desapareció.

Los expertos piensan que el animal estaba buscando evitar a las orcas y creyó que la barca sería un buen refugio; sin embargo, estuvo a punto de provocar una tragedia.

“Según lo que escuchamos de navegantes y pescadores muy experimentados, nunca había sucedido antes”, agregó Godek. “Así que nos pasó a nosotros, y estamos aquí para contar la historia y compartirla con la gente”.

