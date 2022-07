Nate Hance es un pianista profesional que fue contratado para actuar en una boda en Minnesota, Estados Unidos. En dicha ceremonia, él se vio obligado a tocar con un iPad. Todo a raíz de una confusión. La escena fue compartida por el mismo hombre en su cuenta de TikTok (@natehancepiano).

El músico de 34 años, de acuerdo a The Mirror, explicó cómo es que se originó la confusión. “La fiesta de bodas dijo que habría un piano allí que iban a traer, pero el gerente del lugar dijo que eso nunca se había confirmado con ellos”, manifestó.

“Cuando llegué allí dijeron que pensaban que traía un teclado. Tenía uno pero no funcionaba con pilas y tampoco había una fuente de alimentación. Pensé que podría tener que quedarme fuera de esto, pero dijeron que estarían decepcionados sin un piano”, agregó Nate, siempre según la citada fuente.

El pianista también contó que, por un momento, en la ceremonia se habló de la posibilidad de comprar un generador, pero no acabaron haciendo eso por el ruido que el aparato iba a generar. Es por eso que Nate se animó a usar su iPad.

“Es lo más nervioso que he estado nunca por una actuación. Solo tenía que tocar con tres dedos. Me sentía como un niño de escuela tocando el piano. Se sintió extraño y la parte más difícil fue la demora de la conexión Bluetooth. Es difícil mantenerse a tiempo. Tenía que no escuchar lo que estaba haciendo la otra persona y desconectarme”, recordó.

“Por suerte no es un evento en el que todo el mundo te mira y me alegro de haber tenido una violinista que se hiciera cargo de la melodía”, aseveró el hombre, que en aquel entonces, estaba acompañado de su amiga y violinista Cara Wilson.

Precisamente, ambos aparecen en el video que él publicó en su cuenta de TikTok. Los novios acabaron felices por la actuación de los dos. No se dieron cuenta que Nate utilizó su iPad. Se enteraron de ello después de la ceremonia.

“La novia me dijo que solo su hermano le dijo que estaba jugando con el iPad para que no se diera cuenta. Sin duda, es una experiencia única para recordar para ellos y para mí. Estamos contentos de que haya ido tan bien porque tocamos en las partes más importantes de la boda”, recalcó.

Nate considera que pasó por una experiencia singular y que es divertido ver el video, aunque desearía que en el clip viral apareciera tocando un “piano real”. Para no volver a pasar por una situación similar, él tomará precauciones. “En el futuro, siempre tendré un teclado y un altavoz a batería para cada boda”, indicó.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: