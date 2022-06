Ahora te vamos a contar sobre la lamentable experiencia que le tocó vivir a una feliz pareja, aparentemente de Estados Unidos, en su gran día. Resulta que cuando los novios de esta historia decidieron tener una boda al aire libre, no contaron con que una mujer se animaría a cortar el césped justo en ese momento, ocasionando que los presentes no la pasen bien en la ceremonia. Todo ello se puede apreciar en un video de TikTok. La cuenta (@vampyyric) que difundió el clip pertenece a una persona que fue invitada al matrimonio.

De acuerdo a la grabación, en el segundo en que sonó la canción de la novia y esta comenzó a caminar con dirección hacia el altar, la mujer en cuestión encendió una máquina para cortar el césped de su aparente hogar que estaba cerca.

Algunos invitados intentaron hablar con la mujer

Pero eso no es todo, pues además del ruido que hacía con el aparato, ella gritó para arruinar la boda. La persona que publicó el video en TikTok informó en un comentario que algunos de los presentes intentaron hablar con la mujer para que se detuviera, pero no lograron su cometido.

A los invitados no les quedó de otra que tratar de ignorarla. Decidieron no hacer más porque sabían que empeorarían todo. Según se pudo conocer, la mujer estuvo cortando el césped hasta el final de la ceremonia. Debido a su accionar, los presentes no fueron capaces de escuchar los votos de la pareja, entre otras cosas.

“Algunas personas son tan miserables”, se lee en la descripción de la publicación realizada en TikTok. De acuerdo a The Sun, muchos usuarios manifestaron su asombro por lo sucedido y recalcaron su disgusto por el accionar de la mujer.

