En redes sociales, se volvió viral el momento en que una niña de 2 años comenzó a ahogarse en una piscina. Afortunadamente, su hermana, Kana Kanuengnit, de 3 años, se encontraba cerca y logró ponerla a salvo gracias a su rápida reacción.

La escena, captada el pasado 25 de febrero en el patio trasero de una casa de Chiang Mai, al norte de Tailandia, demuestra que Apisit, el padre, era responsable del cuidado de las menores; sin embargo, se encontraba de espaldas barriendo las hojas en el momento en que Kaning deslizó a la piscina de 1 metro y 20 cm de profundidad.

Las imágenes, captadas gracias a una cámara de seguridad, muestran como la pequeña se movía en el agua, haciendo lo posible por no hundirse. Junto a ella se encontraba Kana, quien llamó rápidamente a su papá y le advirtió de la situación.

“Estaba barriendo cerca de la piscina y mi esposa estaba cocinando en la cocina detrás de la casa”, dijo Apisit, según consigna el medio The Sun. “No estábamos planeando ninguna actividad en la piscina, así que no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero después de un momento de barrer de espaldas a la piscina, mi hija menor se cayó a la piscina”.

“No escuché nada. En parte es mi error por ser descuidado, pero afortunadamente tengo un pequeño héroe: mi hija mayor”.

En el video, que no tardó en volverse viral, se puede ver que Apisit saltó rápidamente al agua. Tras el hecho, aprovechó la oportunidad para enviar una advertencia a otros padres.

“Creo que este es un gran ejemplo para recordarle a la gente que no puedes apartar la vista ni por una fracción de segundo cuando hay niños y agua”, expresó. “Quiero enfatizar esto a los padres con niños pequeños y una piscina para que coloquen una barrera alrededor de la piscina, si no, siempre deben tener cuidado”.

¿Cómo actuar si un niño se ahogar en una piscina?

