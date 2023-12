En las redes sociales, circula un video protagonizado por una joven de México que asegura haber renunciado a su trabajo el mismo día en que comenzó. Su accionar, como era de esperarse, generó un acalorado debate entre los usuarios, quienes no lograron ponerse de acuerdo sobre si se trató de una decisión acertada o impulsiva por parte de la chica.

Mediante su cuenta de TikTok, la internauta Gaby, identificada como @moonldays, publicó un video en donde explica que, como creadora de contenido, buscaba un ingreso fijo, por lo que decidió unirse a una empresa después de un proceso de selección bastante rápido.

En la entrevista, le ofrecieron un salario de 15 mil pesos mexicanos (878 dólares), con un horario extenso y condiciones que no le parecieron adecuadas.

A pesar de aceptar un nuevo acuerdo que incluía un aumento de sueldo y un horario diferente, la joven pronto se dio cuenta de la carga de trabajo al tener que gestionar cinco cuentas diferentes.

“Pero era una empresa en la que tenía que llevar cinco cuentas de creación de contenido y si sabes qué es la creación de contenido, la verdad es que está pesado”, señaló.

En su primer día, mientras elaboraba estrategias para dos de las cuentas, reflexionó sobre la falta de equidad en la remuneración y la carga laboral, decidiendo finalmente renunciar por WhatsApp debido a la imposibilidad de hablar directamente con la dueña.

“Las empresas no pueden estar pagando 17 mil pesos por creación de contenido de cinco cuentas cuando yo iba a diseñar, publicar y hacer todo. Iba hacer prácticamente el trabajo de un equipo de cinco personas para cinco cuentas yo sola con un horario muy, muy pesado”, agregó.

El caso de Gaby generó opiniones divididas pues, mientras algunos elogiaron la decisión de la joven de valorar su talento y cuestionar condiciones laborales, otros consideraron que desperdició una oportunidad valiosa, señalando que el salario ofrecido es superior al promedio actual.

“Cuando te das cuenta que existe gente que nunca ha salido de su burbuja de fantasía”; “Pide más dinero total eres creadora de contenido jajaja tus 123 seguidores te respaldan”; “ya esta juventud no sabe trabajar”; “Yo siempre digo que los sueldos bajos son culpa de las personas que no se dan su lugar. Hiciste lo correcto”; “Si la gente hiciera esto cada que un trabajo no es justo los sueldos serían mejores, pero lastimosa mente la gente a veces se regala”; “corazón, tienes que estar más en contacto con la realidad del mundo”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cuáles son los motivos más usuales por los que una persona renuncia?

Las razones para renunciar a un empleo pueden variar ampliamente, pero algunas de las motivaciones más comunes incluyen la insatisfacción laboral, la búsqueda de mejores salarios, la falta de oportunidades de crecimiento, un ambiente laboral tóxico, el deseo de cambiar de carrera, la necesidad de equilibrar el trabajo y la vida personal, problemas de salud, ofertas de empleo más atractivas, mudanzas geográficas y conflictos con la dirección.

Estos son solo algunos ejemplos de los motivos que pueden llevar a una persona a renunciar a su empleo. Los motivos varían según las circunstancias individuales y las prioridades de cada persona en su vida y carrera.

Te recomiendo ver este video

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)