Una joven de California, Estados Unidos, tenía un trabajo remoto con un sueldo anual de seis cifras en una compañía importante; sin embargo, fue despedida por un pequeño descuido.

Michelle Serna, de 24 años, señaló en conversación con el medio Insider que, hasta el mes de agosto, ocupaba el puesto de líder de producto para una empresa de tecnología del Reino Unido.

“Me despidieron de mi empleo IT remoto, con un sueldo anual de seis cifras, porque publiqué un clip de TikTok en Internet”, señaló en un video difundido en su cuenta @brokeasshorsegirl.

La joven explicó que, el pasado 1 de agosto, tuvo una reunión a las 4:30 de la mañana debido a que los miembros de su equipo residen en Europa.

En ese momento, encendió cafetera para prepararse un café, pero olvidó poner su taza debajo de la máquina, por lo que la bebida se derramó por toda la mesa.

Michelle pensó que podría aprovechar el incidente para divertir a sus seguidores de TikTok y grabó un video de 20 segundos en el que reaccionaba al desorden causado por el descuido.

“Realicé una toma rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité ‘maldita sea’. Puse stop a la filmación y la subí a la red social”, contó.

“No utilicé mi gran cerebro para pensar en el hecho de que, gracias al sonido del video, se puede escuchar a mi jefe de producto hablando. Estaba en mi reunión semanal de equipo”, agregó.

La usuaria asegura que, en ese momento, no tenía que participar de la reunión. Aún así, olvidó silenciar la conversación.

“Mis compañeros mantenían una charla que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Así que me fui, grabé el clip de 20 segundos y lo compartí. Cuando subí el video, no me di cuenta que de fondo se escuchaba la reunión de trabajo”, continuó. “Y no pensé en ello hasta el día siguiente”.

El despido

Horas después, recibió una llamada de Recursos Humanos. “Me anunciaron: ‘Hey, alguien nos envió este clip y te vamos a despedir de la empresa inmediatamente por ‘negligencia grave’”, recordó.

Las razones por las que fue despedida, según indicó, fueron que había grabado un video para postearlo en la redes durante su horario laboral y por revelar, sin querer, una conversación confidencial contra la voluntad de sus colegas y su jefe, así como por “quebrantar la confianza” que le había concedido la empresa.

“Mis colegas no estaban hablando (en la reunión) de nada súper confidencial. Sinceramente, apenas se los oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me queda más remedio que aceptarlo, lo arruiné. Se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada”, dijo Michelle.

El video en cuestión fue eliminado de las redes sociales. Por otra parte, la joven señala que el anuncio la dejó en shock y que lo sucedido podría haberse solucionado si se tomaba en cuenta su buen rendimiento.

Asimismo, dijo que el episodio la impulsó a crear su propia empresa. “La noche anterior a mi despido, una persona me sugirió: ‘Deberías lanzar esta compañía y enfocarte a tiempo completo’. Y yo contesté: ‘No, tengo un buen trabajo’. Al cabo de 12 horas, me despidieron. Si eso no es una señal del universo, entonces no sé lo que es”, concluyó.

