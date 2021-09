El “poliamor” es una palabra que ha cobrad particular popularidad durante los últimos años, la misma que hace referencia a las personas que, teniendo una pareja estable y formal, de forma consensuada, pueden mantienen relaciones sexuales y/o sentimentales con otras personas. Este es el caso de Rae Nemetsky, quien se convirtió en viral de Tik Tok tras confesar que tienen una relación “abierta” con su esposo, causando reacciones divididas en la mencionada red social.

En la plataforma china, Nemetski confesó que llegó a un acuerdo con su esposo mediante el cual ambos pueden tener más parejas sexuales y que esto no cause problemas a su matrimonio: “Si es consensuado no es una aventura”, se le escucha decir en uno de sus videos.

Entre otras cosas, Rae se ha catalogado así misma como una esposa “ardiente” : “Me había propuesto, por más de un año, que me acostaría con otros hombres. Técnicamente, es una fantasía o una torcedura del hombre”, se le escucha decir.

Sin embargo, y contrario a lo que se podría pensar, la mujer afirma que su esposo le es totalmente fiel, además de asegurar que no se involucraría con alguien que no le guste y que su esposo no le impone con quien relacionarse: “Siempre soy la personas que lo configura y elige a la persona, así que tengo mucho control”, afirma.

A pesar de que diversos usuarios le han dicho que, en los hechos, está engañando a su esposo, Rae Nemetski asegura que si hay “consenso”, no hay cabida a asegurar que hubo infidelidad de alguna de las partes.

Asimismo, no pocos internautas de Tik Tok creen que la relación del matrimonio es “extraña” y hasta la catalogaron de “indeseable”. Por el otro lado, no pocos comentarios aplauden este tipo de relación, sobre todo por lo acuerdos a los que han llegado, muchos de los cuales, aseguran, son difíciles de entender para la gran mayoría de personas.

