Las redes sociales pueden ser un lugar muy hostil, pero si uno sabe cómo gestionarlas y qué cuentas seguir, también se puede encontrar contenido inédito. Plataformas como Instagram, TikTok o Twitter nos traen escenas inimaginables que a la postre se convierten en videos virales.

Con el fin de reflejar aquellas cosas surrealistas con las que se topa la gente en la calle, existen cuentas en Twitter como la de @happysadcoconut, que se da el trabajo de recopilar los videos enviados por las decenas de cibernautas que son dignos de ser compartidos.

En uno de sus últimos clips podemos ver a un policía interviniendo a un ciudadano de una manera poco convencional. El agente se agarra a golpes con el intervenido, incluso se le ve retirándose su equipo para enfrentarse. “Son tan reales por mantener esta pelea justa”, reza el título del video.

Comparan con “End of Watch”

En el video viral se les ve enfrentándose durante un buen rato, incluso el agente se quita el chaleco, pero conserva su arma. Al final, parecen dejar sus diferencias allí mismo en la calle, aparentemente sin más incidentes. Muchos han señalado que la escena no parece haber sucedido en Estados Unidos.

Los usuarios de Twitter no dudaron en comparar el video viral con una recordada escena de la película “End of Watch” (”En la mira”) en donde el actor Michael Peña interpreta a un irreverente oficial de la Policía de Los Ángeles y en una de las secuencias decide agarrarse a golpes con un intervenido.

Video viral

El vídeo ha sido compartido miles de veces y suma cerca de 12,4 millones de visualizaciones. En los comentarios no escatiman las comparaciones con la escena del recordado filme “End of Watch” (“En la mira”) de 2012. “Me recuerda a la película End of Watch”, comentó un usuario de Twitter.

