Una ciudadana argentina asegura haber sido abducida por un ovni, luego de desaparecer por 24 horas y ser hallada a 60 kilómetros de su casa. Irma Rick, quien vive en la región de La Pampa, dijo en conversación con el medio local Crónica TV que su experiencia paranormal empezó cuando estaba descansando en la sala de su vivienda.

“Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo”, dijo la mujer. Poco después, perdió el conocimiento.

Tras su desaparición, su esposo denunció el hecho ante las autoridades al no saber nada de ella durante varias horas. Aunque se inició un operativo para dar con su paradero, no se obtuvo ningún resultado.

Sin embargo, luego de un día Irma recuperó la consciencia en un lugar ubicado a 60 kilómetros de su hogar. Según dijo, no tiene idea de cómo pudo haber llegado allí por sus propios medios.

“Estaba en la calle, con las piernas extendidas, con los brazos sobre las piernas. Veo la calle y el letrero donde estaba. No recuerdo cuánto tiempo estuve (en el lugar donde apareció). Yo me levanté y me toqué y tenía el teléfono”, expresó. “Lo primero que hice fue llamar a mis hijos, pero no podía hablar, entonces les escribí. No me salían las palabras (...) Me hacían videollamadas, pero yo solo les movía las manos”.

Video de mujer extraviada que dice haber sido abducida por extraterrestres

Irma fue hallada “muy sucia y con olor”, según le dijeron. Además, tenía un corte en la cabeza cicatrizado. “¿Con qué me voy a hacer eso?”, se preguntó.

La mujer asegura estar tan sorprendida como sus hijos, ya que debido a su estado de salud es imposible que haya caminado 60 kilómetros sin ayuda.

De momento, las autoridades investigan el caso para conocer lo que realmente ocurrió. No se descarta que Irma tenga algún tipo de trastorno mental que le hubiera obligado a inventar toda la historia.