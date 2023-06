Increíble, pero cierto. Durante la madrugada del pasado 7 de junio, tuvo lugar en la calle Alfons XII de Badalona (Barcelona, España) uno de los atracos más insólitos que se puedan recordar: un robo cuchillo en mano que acabó frustrado ante la resistencia del empleado y la poca pericia de la asaltante. Hasta ahí podría tratarse de un asalto más... pero nada más lejos de la realidad.

Este fue el comienzo de una increíble sucesión de situaciones entre cómicas y tensas que pudo registrar la cámara de vigilancia del comercio, y que han sido desveladas este viernes por La Vanguardia.

Con el rostro cubierto y vestida de negro, la atracadora irrumpió en el local pasadas las 03:00 a.m. y, tras golpear con un cuchillo el mostrador, le pidió al comerciante cerrar las persianas.

“Vale. ¿Qué quieres?”, respondió el dependiente, impasible ante la amenaza. Ante lo que la mujer insistió, algo dubitativa: “Voy a ir, esto… Yo no te conozco a ti. ¡Cierra la persiana! O si no, hoy estás muerto”.

DESISTIÓ PORQUE LE DIO ANSIEDAD

Luego el bodeguero le pregunta, en un tono bastante tranquilo: “¿Cerveza?”. La atracadora enfurece entonces y le reprocha que cierre la persiana. El hombre sale de la imagen tras el mostrador y reaparece con una silla que interpone entre su cuerpo y la agresora al grito de: “¡Ese cuchillo abajo!”.

“¡Tú me das un golpe, pero yo te mato!”, exclama la malhechora. Y reclama, por primera vez: “¡Dame lo que tengas en la caja y me largo!”.

Los protagonistas de la escena inician un forcejeo en el que la atracadora acaba desistiendo tras más de dos minutos de hacerse a la fuerza con el dinero de la caja registradora y abandona el local, no sin antes decir: “Mira, me voy porque me voy. Me voy porque… Me voy porque me está entrando un ataque de ansiedad”.

Uno de los robos, sin duda, más surrealistas de los últimos años en España.