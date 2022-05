¿Los adultos mayores deberían trabajar? Es la pregunta que se ha planteado en todas las redes sociales debido a un hilo de Twitter que muestra el enternecedor caso de una abuela que vende mandarinas en una calle de Paraguay. En poco tiempo, la publicación generó varias reflexiones.

Mediante su cuenta, el usuario Juan Gómez (@juammario) relató que estaba caminando por la zona de Fernando de la Mora cuando, de pronto, se encontró con una adorable anciana que ofrecía deliciosas frutas a un precio accesible.

Frente a esta atractiva oferta, Juan no resistió y decidió comprar una bolsa de mandarinas. Sin embargo, no todo quedó ahí, pues la vendedora le hizo un inesperado pedido al joven, según informó La Nación.

“En la esquina de mi casa tienen muchos árboles de mandarinas vi el cartel que decía ‘2 docenas x 5mil’ y me salió la señora, ‘che membykuera ndoipotaveima aiko peicha, pero che siempre amba’apo’, me dijo y me pidió que le haga publicidad y me regaló una mandarina de más”, escribió @juammario.

Pueden poner como referencia en maps “Colegio Cristiano Sudamericano” y la casa esta a dos cuadras de ahí 💕 pic.twitter.com/H1xUjt51dS — Juan Gómez (@juammario) May 21, 2022

Asimismo, el joven tuitero indicó la ubicación del negocio de la abuela trabajadora ante las numerosas consultas. “Pueden poner como referencia en maps ‘Colegio Cristiano Sudamericano’ y la casa está a dos cuadras de ahí”, agregó Gómez, cuyo posteo se hizo tendencia.

Elogiaron a la abuelita de las mandarinas

La emotiva historia de la mujer luchadora desató diversas opiniones. “Muy noble su labor, ricas mandarinas y baratas. Siempre y cuando lo pueda hacer. Debemos cuidar de nuestros abues pero sin hacerlos sentir incapaces de realizar alguna labor, en muchos casos lo necesitan para distraerse mas que por necesidad económica”, señaló una internauta.

La doña entiende toodo de la oferta y demanda, un éxito total las ventas de mandarinas 😂❤️ gracias a toda la gente ella esta feliz 🥰❤️ https://t.co/cFeP2LBRLz pic.twitter.com/977YEBGPng — Juan Gómez (@juammario) May 22, 2022

Siguiendo esa línea, otra cibernauta opinó que “hay hijos que no quiere que trabaje la mamá o abuelita. Tampoco ayudan. Alimentos, medicamentos, tiempo y amor: eso son los que ellos necesitan. No problemas y maltrato”.