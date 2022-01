Normalmente, los bebés se despiertan y lloran cuando hay bulla en casa. Eso suele ser un gran problema para muchos padres. Dicho ello, una madre de Estados Unidos, cuyo nombre es Ciera Reynolds, ha generado asombro en TikTok por revelar el truco que aplicó para que su hija, que hace poco nació, no se levante con cualquier ruido.

En su cuenta personal de dicha red social (@cieralynnn), la progenitora compartió un video donde se aprecia cómo su pequeña duerme tranquilamente en una cama portátil ubicada en la sala de su vivienda, a pesar de que ella está usando la aspiradora muy cerca.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRUCO DE LA MADRE?

En el mismo clip, la mujer aseguró lo siguiente: “Nunca he mantenido una casa ‘tranquila’ desde el día que nació, así que ahora no tenemos que preocuparnos por despertarla y podemos continuar con nuestra vida normal”.

Sus palabras impactaron a muchas personas, pues jamás imaginaron que acostumbrar a un bebé al ruido les daría tal resultado. “Hace que salir en público sea mucho más fácil”, también indicó la madre en la publicación de TikTok.

El video ya fue replicado en varias redes sociales. Si no has podido verlo, no hay problema. En esta nota podrás mirarlo las veces que quieras. No exageramos cuando decimos que el clip apunta a ser uno de los más destacados del mes de enero.

¿QUÉ ES UN VIDEO VIRAL?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.