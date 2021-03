Nadie duda de que los videos protagonizados por animales poseen un lugar en el corazón de los usuarios de Facebook y otras plataformas similares. Casi todos estos clips acumulan cientos o miles de reproducciones más temprano que tarde.

Como ejemplo de lo último tenemos una grabación que muestra cómo una foca rescatada es bañada por quienes la salvaron. En un inicio, las imágenes fueron difundidas en Twitter y luego pasaron a Facebook y las demás redes.

Si todavía no te has topado con el video, no te preocupes. A continuación lo vamos a dejar. Procura contar con un vaso de agua y un pañuelo de papel, podrías emocionarte hasta la médula.

Rescued seal taking a bath 🙏😍❤️ pic.twitter.com/p0sgyjju73 — ❤️A page to make you smile again ❤️ (@HopkinsBRFC) March 19, 2021

Como muchos ya imaginaron, la cantidad de comentarios fue mayúscula. La mayoría de internautas sostuvo que las imágenes son increíblemente conmovedoras y reflejan que quienes ayudaron a la foca son personas de buen corazón.

“Los que rescataron a la foca son buenos samaritanos. Ojalá esta amiguita disfrute de días hermosos y llenos de comida”, expresó un joven en Facebook.

