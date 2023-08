En un testimonio que refleja la experiencia de innumerables emigrantes, un joven latino compartió su perspectiva sobre las dificultades que enfrenta al intentar encontrar una vivienda en España. Su relato, además de generar toda clase de reacciones en las redes sociales, pone en evidencia lo que viven algunas de las personas que deciden dejarlo todo con tal de establecerse en un nuevo país en búsqueda de mejores oportunidades.

“Este video es una advertencia para los que todavía no vinieron, pero para los que ya están acá díganme si yo soy el único al que le cuesta tanto encontrar alojamiento porque la verdad es que es durísimo, muy difícil”, empezó diciendo el usuario @sasha.viaja, de origen argentino.

Según contó, encontrar un techo se le ha complicado demasiado debido a una larga lista de factores. “Me está costando una barbaridad. Llevo ocho meses y ya me mudé cuatro veces”, explicó.

Primero, señaló que, de encontrar un lugar, es algo pequeño como una habitación y se lo alquilan por unos cuantos meses. Por otra parte, cuando da con algo decente, le exigen el pago de tres nóminas (recibos de sueldo, los cuales deben superar el costo de la renta). “Es imposible, muy difícil”, agregó el tiktoker.

El joven aseguró que, a pesar de la compleja situación, no piensa darse por vencido. Asimismo, dijo que la peor parte se debe a que incluso teniendo los papeles de residencia a la hora de alquilar le van a solicitar la nómina de antigüedad.

Finalmente, el argentino cree que esta problemática es causada por los okupas, personas que residen en viviendas o edificio sin el consentimiento del propietario

“¿Y la verdad es que esto me parece muy triste porque muchos de esos inmigrantes como yo venimos a hacer las cosas bien a otro país no? Yo sería incapaz de meterme a una casa y no pagar porque entiendo lo que cuesta comprarse una propiedad, entonces no podría hacer algo así, pero hay mucha gente que sí lo hace”, concluyó.

Su relato obtuvo miles de reproducciones y causó una gran controversia. Varios usuarios españoles acudieron a la sección de comentarios para dar a conocer que la situación no solo afecta a los migrantes, sino también a los locales.

“No solo es culpa de los inmigrantes, los españoles también nos cuesta, es por culpa de la nueva ley que va en contra de los dueños de los pisos”; “y muy injusto porque deberían de solucionar con tantos pisos viejos podrían,dar a gente con trabajo y que lo puedan reformar, hay muchos vacíos”; “pasa a todos, españoles también”; “totalmente cierto es difícil encontrar un piso”; “prueba en los pueblos, siempre hay trabajo y necesitan gente joven”, escribieron las personas.

¿Por qué es tan complicado conseguir una vivienda en España?

Alquilar un departamento en España puede ser complicado por diversas razones. Algunos de los factores que contribuyen a esta dificultad incluyen:

