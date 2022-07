En los Estados Unidos un singular emú se ha convertido en la nueva estrella de TikTok ¿Por qué? Pues esta particular ave tiene una curiosa afición a querer ser el centro de atención cada vez que se encienden las cámaras, lo que le ha valido convertirse en tendencia de esta red social, pero también acumular millones de reproducciones.

Un emú extrovertido

Nuestro protagonista tiene un nombre tan rimbombante como es su propia personalidad: Emmanuel Todd Lopez, y cuando detecta que alguien tiene una cámara encendida hace de todo para no dejar de aparecer. No importa si lo llaman o no, él siempre busca protagonismo.

El portal Newsweek identificó a la manejadora de Emmanuel como Taylor Blake, quien tiene su canal de TikTok para, principalmente, realizar videos educativos sobre los animales que residen en el Knuckle Bump Farms (ubicada en el sur del estado de Florida), pero el emú se ha robado la atención debido a sus incontables payasadas.

De hecho, no son pocos los videos cuando Taylor se dispone a grabar un clip, pero, de pronto, se entromete el ave, por lo que la escuchamos gritar: “Emmanuel, no lo hagas”, pero al ver sus intentos son en vano, tan solo atina a decir: “Hazlo”, tan solo para dar golpes en la cámara, pero también algunos besos.

Emmanuel no es el único

Pero, el emú no es el único animal con una personalidad más que particular en el Knuckle Bump Farm, pues en no pocas ocasiones le hacen lo mismo a la manejadora, es decir, interrumpen sus lecciones, tal como es el caso de Princess, un ciervo quien, incluso, la muerde hasta salirse con la suya.

Quieren sacar merchandising sobre Emmanuel

Ante el éxito que representa Emmanuel Todd Lopez, el cual le ha dado la posibilidad que el canal de la granja, en la actualidad, cuente con más de 979.5 mil seguidores y con cifras que superan los 24 millones de “me gusta”, hecho que ha llevado a Taylor Blake a plantearse la iniciativa de crear mercadería relacionada al extrovertido emú, por lo que ha decidido vincularse con una empresa local para llevar a cabo este proyecto.