Una maestra de los Estados Unidos estaba esperando en al auto a su esposo, pero cuando este regresó le dijo que acababa de ver al actor Mark Wahlberg, por lo que de inmediato bajó para darle el encuentro para pedirle una foto, pero el artista prefirió hacer un video que, finalmente, acabó siendo visto por todos sus alumnos y por millones más en TikTok cuando se hizo viral.

En la noche del 2 de marzo, Jac Farley estaba en su auto leyendo un libro a la espera de su esposo quien estaba dentro de una tienda recogiendo algunos artículos, pero cuando este regresó jamás se esperó la noticia que recibiría: el famoso se encontraba dentro, por lo que no esperó más, bajó del carro y corrió a toda velocidad para darle el alcance.

Wahlberg se encontraba en la parte trasera de la tienda, estaba firmando botellas de tequila de su propia marca, a la vez de sacándose fotos con los fans. Jac se unió a la fila y esperó su turno: “yo estaba como, ‘soy maestra, mis hijos se van a asustar cuando les muestre esto la próxima semana’, y él dijo: ‘sin foto, ponlo en video. Grabemos algo para tu clase’”, relató a Today.

Mira aquí el video viral

Mark Wahlberg se negó a tomarse una foto

La confesa admiradora del trabajo de Wahlberg, publicó el video en TikTok, en cuya leyenda se lee: “noche informal con...”, inicia así el clip donde vemos que la cámara se mueve para enfocar a la estrella de Hollywood: “estoy aquí con la señora Farley”, se le escucha decir al actor y ella acota sonriente: “tu maestra favorita”.

“Ella consiguió un poco de alivio del estrés”, dice él, a lo que ella replica: “oh, Dios mío, no les digas eso”, lo que Wahlberg, más serio, prosigue: “hola, estoy aquí con la señora Farley, está comprando agua, jugo y Gatorade... Dios los bendiga, muchachos... quédense en la escuela. No puedo esperar a verlos cambiar el mundo”.

Luego del video viral, Jac confesó a Today que Mark les regaló una botella de tequilla firmada, pero ella no tiene intención de abrirla en el plazo inmediato.

Parecían amigos de toda la vida

El video está cerca del millón de vistas y con miles de personas que, simplemente, no lo pueden creer: “me gusta cómo le dices casualmente ‘oh, Dios mío, Mark, no les digas eso’, como si fueran los mejor amigos”, “¿cómo se siente vivir mi sueño?”.