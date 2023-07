Un video viral viene rondando en TikTok y otras redes sociales sacando más de una lágrima a millones de personas ¿Por qué? A causa de las desgarradoras imágenes que nos muestran a dos hermanos gemelos sudafricanos que fueron separados durante varios años y hoy, finalmente, se vuelven a ver dándose un motivo abrazo que traspasó las barreras del idioma.

Patricia Boity (@patriciaboity) fue la encargada de publicar el video que acumula más de 24 millones de vistas donde nos cuenta en pocas palabras lo vivió: “finalmente conocí a mi hermano gemelo luego de varios años... agradezco a Dios por finalmente vernos de nuevo. Lo amo mucho”,

En el metraje vemos a la tiktoker ir a una casa muy humilde, quien abre la puerta es un joven con una sonrisa de oreja a oreja quien la contempla con mucho cariño. Se trata de su hermano. Patricia llora mientras habla con él, quien luego la abraza, no lo puede contener más y rompe en un sentido llanto por estar junto a esa hermana que la vida y le eventualidad apartó de su lado.

Mira aquí el video viral

Sobre los segundos finales del video viral, la muchacha muestra una foto de ambos cuando eran bebés de un par de meses. Se ven prácticamente iguales.

Promete contar qué sucedió con su hermano

Patricia no ha dado contexto sobre por qué ella y su hermano estuvieron separados durante tantos años, pero prometió compartir un video donde daría los detalles que su creciente audiencia le reclama.

En una publicación de respuesta a un comentarista, ambos están juntos haciendo un baile de moda en TikTok. Se les ve felices de estar al lado del otro, tienen tiernas sonrisas dibujadas en sus rostros.

Le piden que se lleve a su hermano con ella

“Llévalo contigo, niña, no solo lo muestres, muéstrale que es amor real, no algo pasajero”, “soy yo otra vez llorando con extraños. Dios los bendiga”, “la forma en que lloró me rompió el corazón”, “estaba deseando ese abrazo”, “por favor, no lo dejes, llévalo a casa contigo”, “el dolor reflejado en su rostro, puedes ver que ha pasado por mucho y necesitaba a alguien cercano para decirle que todo estará bien”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.

