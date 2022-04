El juicio de Johnny Depp y Amber Heard no solo se ha hecho mediático, sino también tendencia en diversas redes sociales alrededor del mundo. Sin embargo, recientemente, una reconocida marca de cosméticos de los Estados Unidos utilizó plataformas como TikTok para contradecir la versión de la exesposa del actor en “Piratas del Caribe”, lo cual ha generado un intenso debate entre los usuarios.

La defensa de Amber Heard

Sucede que, durante una de las sesiones del juicio en el cual se ven involucrados ambos famosos de Hollywood, la defensa de la actriz de “Aquaman” afirmó que, para ocultar los signos del presunto abuso del que fue víctima, utilizó con frecuencia el Milani Conceal Perfect All In One Correcting Kit, el mismo que los abogados aseguraron que la defendida utilizó durante toda la relación,

Ante esto, Milani Cosmetics publicó en TIkTok un video en el cual estarían dejando por sentado que lo dicho por los abogados de Heard no estaría apegado a la realidad, ya que las fechas de lanzamiento de este kit de corrección no concordarían con las fechas donde la actriz de “La Liga de la Justicia” asegura haber empleado este maquillaje.

Una afirmación inexacta

¿Cuáles son sus argumentos? Milani afirma que, de acuerdo a lo declarado en los juicios, los presuntos maltratos sufridos a manos de Depp habrían tenido lugar entre el 2014-2016, siendo esta la razón suficiente para desacreditar la versión de la famosa.

El video de TikTok muestra un extracto del juicio que Johnny Depp y Amber Heard donde la defensa de ella muestra el maquillaje que habría usado para tapar los supuestos abusos del actor de “La Novena Puerta”. De inmediato, la empresa expone el maquillaje mencionado en la corte, buscan la línea en su catálogo, el cual indica que este data de 2017.

Usuarios toman como “prueba” el video viral

El video fue publicado el pasado 21 de abril y, desde entones, ha acumulado más de 4.2 millones de reproducciones, cuya descripción reza lo siguiente: “Nos lo pidieron. Que conste en acta que nuestro kit corrección se lanzó en 2017″.

Tras convertirse en viral, los usuarios de esta red social dieron su opinión, la mayoría de estos se mostraron muy a favor de la presunta inocencia de Johnny Depp: “Me encanta cómo toda una compañía la expuso. Mi día es mucho mejor”. Ante los comentarios, la propia empresa replicó: “Estamos aquí para proporcionar los hechos del caso”.