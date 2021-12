Mediante sus redes sociales, el empresario Othman Ktiri mostró cómo fue el momento en que le dice a sus empleados que repartirá un millón de euros entre todo el personal. El incentivo fue otorgado luego de que OK Mobility, la compañía de España que dirige, obtuviera resultados financieros muy positivos durante el presente año, los cuales registraron un incremento del 60% respecto a periodos anteriores.

Durante una reunión de fin de año, llevada a cabo en el estadio Son Moix del Real Mallorca, el dueño de la empresa simuló un sorteo notificado de forma virtual entre los trabajadores, algunos de ellos presentes y el resto conectados por videollamada.

Fue en ese momento que a todos los empleados les llegó un mensaje comunicándoles que eran los ganadores de un premio que, en total, suma un millón de euros (un poco más de un millón ciento treinta y un mil dólares estadounidenses).

El dinero fue repartido dependiendo de la antigüedad del trabajador dentro de la compañía. Los más nuevos recibieron 300 euros, mientras que el personal más longevo 10 mil.

“Es mi manera de daros las gracias por vuestro compromiso, por vuestra dedicación y también y sobre todo por vuestra fidelidad”, dijo Othman mientras los presentes saltan de la alegría y se abrazan. “Me voy que tengo que firmar las trasferencias”, se despidió bromeando.

Quién es Othman Ktiri, el empresario repartió un millón de euros entre sus empleados

Othman Ktiri es un empresario marroquí que empezó en el negocio de los autos tras su paso por un concesionario como comercial para la compra y venta de vehículos. Tras obtener experiencia, puso en marcha su propio proyecto relacionado con la distribución y entrega de vehículos bajo el nombre de Logic Automotion.

Posteriormente, en el año 2010, fundó OK Rent a Car, una empresa dedicada al alquiler de vehículos a particulares y empresas. Un año más tarde, su primera empresa pasó a denominarse OK Cars, convirtiéndose nueve años más tarde en OK Mobility Group, de la cual es actualmente el máximo responsable ejecutivo.

Dentro de los reconocimientos de su compañía, figuran el haber comercializado más de 20 mil vehículos en un año en 15 diferentes países. También, cuenta con más de 30 oficinas distribuidas por las principales ciudades de España, Italia, Portugal y Alemania, y recibe a más de dos millones de usuarios de 120 nacionalidades diferentes.

Uno de los primeros reconocimientos que recibió Othman fue el sello de CEPYME 500, otorgado por la Conferencia Española de Pequeñas y Medianas Empresas, gracias al liderazgo en el crecimiento empresarial. Además, en 2020 pasó a formar parte de La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), asociación formada por 34 de las empresas más relevantes dentro de la cadena turística del país europeo.