En las redes sociales se pueden encontrar muchos casos de infidelidad. El detalle es que no todos llegan a impactar bastante como el que te presentamos en esta nota. Y es que trata de un novio que, en plena boda, expuso que su pareja le había engañado. La ceremonia, de acuerdo a información brindada por el New York Post, se llevó a cabo en China.

El momento quedó registrado en un video que ha sido compartido hace poco en TikTok por el usuario @koolprince33 (exactamente el 26 de julio del presente año). Sin embargo, según la citada fuente, el clip es más antiguo, pues se volvió viral en 2019.

Dejando todo ello a un lado, tenemos que decir que la grabación, al inicio, nos permite apreciar a los recién casados caminando con dirección al estrado, mientras los invitados aplauden. Hasta ese entonces, no parecía que iba a suceder algo fuera de lo normal.

Estando ya en el estrado, el novio esperó unos segundos para que se proyectara un video de su pareja estando en la cama con otro hombre, que resultó ser el esposo de la hermana de ella. Todos los presentes quedaron impactados por la escena.

La mujer, al ver que se estaba reproduciendo dicho clip, le lanzó el ramo de flores que sostenía a su novio, quien expresó: “¿Pensaste que no sabía sobre esto?”. El New York Post, citando a Asia One, indicó que en 2019 se llegó a saber que la mujer había sufrido “violencia doméstica” por parte del hombre que se convirtió en su esposo. A raíz de eso, ella buscó consuelo en la pareja de su hermana.

