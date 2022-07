Lamentablemente, en muchos países alrededor del mundo podemos ver como parte del paisaje urbano a animales callejeros que pasan un sinnúmero de problemas para sobrellevar el día a día. Sin embargo, todavía existen almas nobles que anteponen a los demás en vez del beneficio propio, tal y como pasó con un hombre de México quien, en vez de gastar su dinero en alcohol, prefirió invertirlo en comida para alimentar a un perrito de la calle que lo necesitaba más. El video llegó a redes sociales como TikTok donde no tardó nada para convertirse en tendencia.

Prefiriendo a quienes más ayuda necesitan

Todo sucedió cuando vemos a un hombre que se dirigía hacia una tienda para comprar cervezas, pero, de pronto, se topó con la presencia de un solitario can que deambulaba en los alrededores, por lo que se compadeció de él y decidió tomar acciones.

El video fue compartido por @ranielcontreras, a quien se le escucha decir mientas se acerca al animalito echado sobre la tierra al costado de un árbol que le da sombra: “Por mi jefecita, que a mí nunca me han gustado los perros, pero este camarada, mira que ha tenido un mal día”.

El clip tiene un corte y, de inmediato, vemos al hombre acercarse al perro portando algo de comida: “No me gustan los perros, pero vamos a darte de comer. No me vayas a morder, hijo”, acto seguido, deja el celular en el suelo y lo vemos acercarse mientras abre la bolsa con comida y llena un pote con agua.

El perrito se levanta, siente el olor de la comida, lo saborea y comienza a comer. Sucede un nuevo corte en el video y hay un perro negro comiendo junto al primero: “Donde come uno, comen dos”, se escucha una locución en off.

Esperando su comida

En un video de actualización, el usuario hizo caso a los comentarios donde le sugieren que lo estarían esperando en el mismo lugar para el “desayuno” y su sorpresa fue grande cuando encontraron al mismo can color caramelo, echado debajo del árbol, pero esta vez el hombre fue acompañado de su hija, quien se encargó de dejarles la comida y el agua.

En un tercer video, el tiktoker comentó que ha pasado una semana desde que les dan comida, revelando también que ahora se trata de 4 perros en total que se reúnen debajo del árbol al lado de la tienda.

También nos cuenta que le encantaría adoptarlos, pero no puede hacerlo debido a que su casa no tiene el suficiente espacio. Asimismo, pidió un auspicio de las marcas de comidas para animales a que le ayuden a alimentarios a los perritos.

Usuarios agradecidos con noble gesto

El video original lleva acumulando más de 4.9 millones de reproducciones, con miles de usuarios agradecidos por esta noble acción: “Gracias por alimentarlo”, “dice la ‘palabra’: ‘me viste hambriento y me viste sediento’, uno no sabe si Jesucristo está en 4 patitas, hermano”, “no te gustan, pero eso no impidió que le mejores, aunque sea, el día. Gracias por eso”, “¿dónde es? Yo puedo apoyar con todos los gastos veterinarios”, “un gran ser humano. Felicidades, un abrazo, amigo”.