Por desgracia, el robo de autos se ha convertido en algo habitual en las grandes ciudades. Los ladrones se saben todos los métodos para desactivar los métodos de seguridad de los vehículos que están en la calle e incluso si es necesario se atreven a entrar en las casas para robarlos.

Esto es lo que le ocurrió a Bianca Chambers, una mujer de 32 años de Detroit, Estados Unidos, que tuvo un gran disgusto cuando le robaron su Mercedes Benz. La desazón fue tremenda. No obstante, logró recuperarlo de una manera de lo más original y su historia se ha hecho viral en redes sociales.

Cuando su auto fue robado de un estacionamiento el 12 de julio, Chambers decidió actuar por su cuenta para dar con el ladrón. La tarde del día de robo, encontró su auto a unos 6 km del aparcamiento donde fue robado y, como no sabía cuánto tardaría en llegar la Policía, decidió seguir al ladrón.

“Este chico tenía la audacia de conducir mi auto justo por el mismo vecindario donde lo robó”, contó Chambers a The Detroit News. Sin embargo, aunque logró localizar en una primera ocasión al presunto delincuente cerca de su salón de belleza, el individuo ya había desaparecido cuando llegó la policía.

Fue allí que decidió compartir un post de lo ocurrido en Facebook. De inmediato, su publicación se hizo viral y empezó a recibir mensajes que la alertaban de la ubicación de su vehículos, uno de ellos le indicaba que su auto robado se encontraba cerca de una barbería local. Al ver el Mercedes estacionado, Chambers cortó todos los neumáticos para que el ladrón no pudiera escapar.

Los videos, publicados por la mujer en su cuenta de Facebook, muestran a Chambers irrumpir en el salón y confrontar al hombre. “Lo siento, ¿Es tuyo ese Benz de allí?”, preguntó Chambers segundos antes de lanzarse al ladrón. Aunque la mujer logró detener al individuo, gracias a la ayuda de trabajadores y clientes de la barbería, ahora se enfrenta a cargos criminales por asalto.

Sin embargo, asegura que no se arrepiente de sus acciones, a pesar de que su audacia le costó cuatro neumáticos. “Solo me enojé después de ver a este hombre conducir mi auto. No quería que escapara otra vez”, afirmó Chambers al citado medio.