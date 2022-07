Un suceso sumamente extraño como aterrador tuvo lugar en una tienda del Reino Unido cuando una enorme serpiente logró liberarse dentro del establecimiento aterrorizando a los clientes. El video se hizo tendencia de redes sociales como Facebook y, a continuación, sabrás por qué este reptil estaba en el lugar más atípico.

Entrar por agua, encontrar una boa

El suceso tuvo lugar en una tienda de Teubrook, Liverpool, cuando una compradora llevó a su serpiente (quien asegura es su mascota), la cual se mostró rebelde e intentó “robar” algunas mentas.

Uno de los testigos del extraño momento, Alwyn Manard (52 años), comentó a Kennedy News que todo parece indicar que se trata de una boa constrictor debido a sus 6 pies de largo. El sujeto entró para comprar una botella de agua cuando nota a la mujer con el reptil alrededor de su cuello.

Le preguntó a la dueña si podía grabar a su “mascota”, a lo que esta aceptó, pero, más allá de captar al salvaje animal, también quedó inmortalizada la reacción del vendedora, quien estaba sumamente atemorizado, sobre todo cuando esta comenzó a deslizarse hacia el mostrado, acercándose a las cajas de mentas.

Vendedora espantada

Este accionar provocó que el tendera, presa del pánico, comenzara a gritar a viva voz, mientras que la dueña no pierde la calma en ningún momento, al punto que le hablaba con amabilidad a la serpiente para que volviera a su lado: “Hola, señorita”, “vamos, compórtate”.

“Simplemente, no parecía saber qué estaba haciendo la serpiente detrás de ella. Debió ser golosa. Sentí mucha pena por el comerciante. Debió tener una mala experiencia con una serpiente cuando era niña porque estaba absolutamente aterrorizada”, expuso Alwyn.

No intervino para cuidar su integridad

Pero, pese a ello, sintió que lo más “sabio” era no intervenir por lo impredecible que podría resultar este animal: “No quería ser estrangulado por una serpiente, así que no me involucré. Así es como matan a sus presas y no quería ser su próxima víctima. Al final, me quedé sin agua”.

“Solo en Tuebrook alguien trae una boa constrictor a la fiesta. Todo esto por 3.87 libras”, dice así la descripción de la cinta compartida en Facebook, la cual ha sido más de 15 mil veces compartido.