En un encuentro lleno de humor y complicidad, dos personas invidentes se animaron a revelar los peores regalos que han recibido a lo largo de sus vidas.

En un video de TikTok subido por la cuenta @loquemefaltabaporver el creador del perfil, Iván López, y un hombre llamado Sergio Alamar dan a conocer las cosas que, en algún momento de sus vidas, les han obsequiado.

Sergio empezó contando que, tiempo atrás, recibió un póster. Han pasado varios años desde entonces, pero no duda en bromear al respecto diciendo: “¡aún no sé de qué soy fan!”.

Luego, Iván asegura que, en una ocasión, le regalaron un telescopio, “y como no me gustó, dije que a ver si me podían regalar un microscopio”.

Otro de los obsequios que recibieron los protagonistas del clip fueron: una invitación al cine para ver WALL·E, película de Disney en donde apenas hay diálogos, una lámpara de noche “para leer un libro” y también un helicóptero a control remoto que apenas duró funcionando.

“A mi también me regalaron un globo terráqueo, así podía ver los lugares que no iba a ver nunca”, agregó Iván. “Un puzzle para niños de 3 a 5 años”, cerró Sergio.

La hilarante lista se viralizó con más de 10 millones de reproducciones y miles expresaron su alegría, no solo por el ingenio de los jóvenes españoles, sino también por tomarse su incapacidad de una manera diferente a la habitual.

“Chicos no sé si alguien os lo lee o lo vais a escuchar, ¡no me he reído tanto hace mucho! ¡Sois grandes!”; “El que le regaló el telescopio pensó que podría ver a mil kilómetros de distancia”; “Ahora cayendo que en WALL·E no hay diálogos”; “lo más gracioso es como se vuelven a ver sin poder verse”, escribieron las personas.

Cuidados con personas invidentes

Proporcionar cuidados a personas invidentes implica estrategias específicas para garantizar su bienestar. En primer lugar, la comunicación debe ser clara y directa, utilizando descripciones detalladas y evitando gestos visuales. Anunciar tu presencia antes de acercarte y respetar su espacio personal es fundamental.

En segundo lugar, facilitar la movilidad segura es esencial. Asegúrate de que el entorno esté libre de obstáculos y proporciona información sobre cambios en el terreno. Ofrecer apoyo para la orientación, ya sea verbalmente o como guía, mejora su desplazamiento.

Finalmente, fomentar la independencia es clave. Proporciona información en formatos accesibles, como Braille o audiolibros, y promueve el uso de tecnologías adaptativas.