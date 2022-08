Nikki García es una cantante, actriz, y la voz del GPS de Google Maps en español. Precisamente, la mujer, que vive en Madrid, hace poco utilizó dicho aplicativo mientras conducía su auto y acabó ‘peleándose’ con ella misma. El momento que vivió quedó registrado en un video que es un éxito en las redes sociales.

El clip que hacemos mención fue difundido por la propia mujer en su cuenta personal de Instagram (@nikkigarcia_). La grabación inicia justamente con Nikki recibiendo una instrucción de ella misma a través del aplicativo: “Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías”.

“Vale, ya estoy girando…”, manifestó después Nikki, que no pudo completar la oración porque la inteligencia artificial la interrumpió para darle la misma indicación y una nueva. “¿Me quieres dejar hablar? Ya estaba…”, dijo la mujer antes de ser nuevamente interrumpida.

“Eres muy mandona. Me caes bastante mal”, agregó después. Como el aplicativo seguía dándole indicaciones, Nikki expresó: “Pero no me lo digas todo ahora que ahora mismo no puedo girar a ningún sitio. Vaya genio. ¡Coñ*!”.

El video que muestra todo lo mencionado, en poco tiempo, superó las 290 mil reproducciones. Muchos usuarios se divirtieron por lo que tuvo que pasar Nikki y recalcaron que también discutían con ella al usar Google Maps.

