En ocasiones, las mujeres tienden a proteger su integridad en todo momento, especialmente si se trabaja como una chofer hasta altas horas de la noche. La historia de Tia Zakher es un ejemplo de ello y ahora contó el por qué tenía que ‘vestirse de hombre’ mientras hacía pedidos, ¿Sufría de acoso? Su historia motivó a muchas mujeres en TikTok a replantearse en cambiar su vestuario y seguir su ejemplo.

Lejos de recibir críticas, cientos de jóvenes en TikTok defendieron la idea creativa de @tiazakher para cuidarse a si misma del acoso callejero. Ella condujo durante muchos meses para Uber Eats, y mientras vio que podía ganar más dinero en las noches, también notó el inminente peligro de ‘extraños’ en las pistas. “Privilegio masculino”, llamó a su clip viral dentro de la red social china.

“Es tan triste”

Este episodio de la vida de Zakher, quien nació en Egipto y emigró a Candá, tuvo el respaldo de casi 270.000 reproducciones y miles de personas que la animaron a cambiar de trabajo para que deje de ‘sufrir’. Ella solo tiene 20 años y compartió que llegó a ‘aterrorizarle’ la idea de conducir para hacer entregas de comidas y bebidas bajo el cielo nocturno.

Mira el video viral

En el video de TikTok mostró cómo fue su atuendo de hombre: consistía en unos pantalones holgados, una chaqueta de gran tamaño, una sudadera con capucha gris, una gorra de béisbol; también una mascarilla quirúrgica para salvaguardar su identidad en todo momento.

“Me sentía insegura entregando pedidos nocturnos y apareciendo como una mujer debido a las posibilidades de acoso o atención injustificada de los hombres en la calle”, relató sobre las largas noches usando un elemento disuasorio muy efectivo contra maleantes y personas sin escrúpulos que buscan aprovecharse del ‘sexo débil’, e incluso clientes.

“Es menos probable que alguien me moleste”, confesó, a la par de darse a conocer por el Associated Press del elevado número de reportes que involucra a conductoras de entregas y viajes compartidos: ello habría encendido las alertas en bastantes personas de Canadá. “Es tan triste que tengamos que pasar por esto como mujeres”, dijo una compatriota al respecto.

“Esto es tan inteligente. Comenzaré a hacer esto cuando viaje en transporte público nocturno”, “De verdad, pensaría que incluso me vas a robar a mí”, “A mi me pasó algo similar, fue un cliente. Se me acercó y quisó dejarme un propina extra por piropearme ¡Asqueroso!”, dijeron otros cibernautas que, como muchos, quedaron completamente confundidos con el vestuario de Zakher.

