Una mujer de los Estados Unidos ha causado tamaño revuelo en TikTok al confesar que postuló para un puesto superior en la empresa donde trabaja, pero se lo negaron sin darle ninguna explicación. Poco tiempo después, la compañía contrató a alguien externo para dicho trabajo y ahora es ella quien se debe encargar de capacitarlo, por lo que su enojo se hizo viral de inmediato recibiendo mucha empatía.

Amirah (@amirahgivesadvice) confesó que se ha sentido muy frustrada por lo que le sucedió: “me pasaron por alto como supervisora y ni siquiera enviaron un correo electrónico de rechazo... contratan externamente y esperan que yo los capacite”, inicia así su relato.

E insiste en su desazón: “sé que esto es frustrante. Nada me hierve más la sangre que cuando una empresa pasa por alto a un candidato interno y contrata externamente, y luego le pide a esa persona que capacite al nuevo empleado. Eso es, con mucho, la cosa más irrespetuosa que pueden hacerle a un trabajador”.

Mira aquí el video viral

Quiere renunciar y buscar un mejor empleo

Ella cree que lo que la empresa quiere es que se mantenga inamovible en su puesto actual, por lo que ha confesado a su audiencia que considera que el mejor camino al éxito será presentar su renuncia y postular a otro empleo que la valore mejor.

“Excelente ejemplo de ‘eres demasiado bueno en tu papel, así que te mantienen en ese puesto’”, “nunca te preocupes por apostar tu lugar de trabajo, porque si tienes la oportunidad, tu lugar de trabajo te apostará a ti”, “le hicieron eso a un amigo mío. Ella les dijo que, dado que no consiguió el trabajo, obviamente no estaba calificada para capacitarla”, “sí, eso me pasó y les enseñé todas las cosas equivocadas y luego me salí”, “le pasó a mi hermano y luego descubrió que al chico nuevo le estaban pagando mucho más de lo que ofrecían internamente. Renunció ese mismo día”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.