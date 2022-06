En TikTok, una mujer musculosa, que se hace llamar Hunter (@musclemommyy) y aparentemente vive en Estados Unidos, es el centro de atención en estos momentos. ¿El motivo? Reveló que muchos hombres se niegan a salir con ella por su aspecto.

En un reciente video que difundió en la mencionada red social, la joven amante de los ejercicios mostró lo que un hombre le dijo: “Eres bonita, pero no me gustan las chicas musculosas”. Ante esas palabras, ella reaccionó de una manera singular.

Hunter, mientras revelaba la frase del sujeto no identificado, enseñó el dedo medio de cada mano, dejando en claro que no le interesa en lo absoluto lo que otras personas digan. Sin embargo, esa no fue la única vez que respondió a un hombre.

En otro video, que compartió el mes pasado, la joven se animó a contestar a un usuario que le comentó lo siguiente: “Una mujer en forma es atractiva, pero no quiero que esté tan en forma que se sienta como si estuviera en la cama como un hombre”.

Aquella vez, Hunter no dudó en decirle: “Serás tan fuerte como yo algún día, no te preocupes”. Dicho clip, al igual que el anterior mencionado, generó revuelo en TikTok. Afortunadamente, no solo recibe comentarios negativos. También hay internautas que la alientan a seguir entrenando porque consideran que eso le hace feliz.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: