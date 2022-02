Laura Ashley es una influencer de Estados Unidos que ha ganado notoriedad en redes sociales tras asegurar que no utiliza shampoo desde hace 6 años. Mediante su cuenta de TikTok, esta joven de 27 años muestra parte de su día a día e incluso se da el tiempo de responder a quienes la tildan de poco higiénica.

La tiktoker, que actualmente reside en Riverside, California, es una impulsora del método ‘no poo’, una tendencia que consiste en no utilizar shampoo para el lavado del cabello, informó el medio Daily Mail.

Según explica, su pelo pasó de ser “liso” a rizado gracias a que decidió alejarse de los productos de limpieza tradicionales y por adoptar una dieta vegana.

Ashley, quien es dueña de un negocio de ropa vintage, dice que lo único que hace es cepillarse el cabello y luego lavarlo con agua.

Tras compartir su rutina de cuidado del pelo, Laura recibió una respuesta mixta en las redes sociales. Mientras que algunos elogiaron el aspecto de su cabello, otros calificaron sus mechones de ‘grasientos’ y le pidieron que se lavara la melena, pero la tiktoker se tomó las críticas con humor y dio la bienvenida a las personas para que tengan sus propias opiniones.

“Había visto algunas cosas en línea sobre algunas personas que no usaban champú y cuanto más comenzaba a sumergirme, más quería tomar todo en mis propias manos y tener tanta responsabilidad como pudiera”, dijo Laura, según consigna el citado medio. “Es una especie de cosa experimental de bricolaje. [Recuerdo haber pensado] ‘¿Puedo hacer mi propio champú? ¿Realmente necesitamos confiar en todos estos productos?”.

“Mi cabello se ve mucho más saludable ahora. Solía ser muy recto y estaba constantemente usando calor sobre él y aplastándolo con productos”, agregó. “Ahora que he dejado todo eso, tengo rizos en el pelo. Es agradable. Me despierto, me ducho y me gusta mi cabello”.

En un inicio, Laura se lavaba el cabello con bicarbonato de sodio y vinagre. Con el paso del tiempo, abandonó esos productos y ahora confía únicamente en un peine de dientes anchos y agua.

Su rutina consiste en cepillarse el cabello antes de la ducha. Luego, se lava con abundante agua y masajea el cuero cabello y le pasa un peine de dientes anchos.

“Una vez que salgo, me envuelvo el cabello con una toalla durante media hora y luego me pongo un poco de aceite de argán o aceite de romero. Dejé de usar el champú de la tienda porque hay muchas cosas añadidas”, asegura. “Mi lema es que si no puedo pronunciarlo o no sé lo que es, voy a tratar de mantenerme alejado de él”.

Por otra parte, Ashley cree que su dieta contribuye a la buena salud de su cabello: “Muchos problemas del cabello se derivan de las dietas: lo que entra debe salir”.

Reacciones divididas en redes sociales

Al compartir en TikTok su caso, la tiktoker obtuvo reacciones divididas. A pesar de las críticas, la usuaria agradece todos los comentarios y señala que los ataques solamente le causan gracia.

“Los comentarios no me molestan en lo más mínimo. Cualquiera que sea la opinión de la gente sobre mí y mi cabello, estoy leyendo los comentarios a carcajadas”, dijo. “No están haciendo nada más que impulsar mi página y obtener toneladas de interacciones. No me importa.”

“Si la gente quiere comentar que me veo mohosa o pegajosa, por supuesto que lo haga. Porque todos tienen sus propias opiniones sobre el cabello, así que lo que sea”, concluye. “Nunca me han dicho que apesto. Honestamente, recibo muchos elogios por mi cabello. No me inquietan los comentarios en TikTok en absoluto, son divertidísimos.”