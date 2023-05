Son muchas las personas que migran a otros países en busca de mejores oportunidades. Precisamente, una española reveló cuánto es el salario mínimo en Australia, país donde reside y trabaja desde hace un tiempo. El video se hizo viral y sorprendió a los usuarios.

Australia es considerada uno de las naciones más desarrolladas del mundo y eso se ve reflejada en su economía. No solo es competitiva, sino que hay baja tasa de desempleo, de acuerdo con los datos actuales.

Ciudadanos de diferentes países se trasladan a este país en busca de mejores oportunidades y una de ellas es la española @followthesunfamily, una creadora de contenido. En uno de sus videos recientes reveló cuánto es el salario mínimo en Australia, dependiendo de las horas y cada semana.

“En Australia, el mínimo por hora que te pueden pagar son 21 dólares por hora, pero ese es el mínimo, de ahí para arriba infinito”, reveló.

La cifra puede incrementarse dependiendo el número de horas a la semana, según la hispanohablante.

“El máximo de horas que puedes trabajar son 38 a la semana, pero cada industria tiene cierto número de horas que tu empresa te puede extender, si eres casual creo que puedes doblarlo”, precisó.

Mira aquí el video viral

El inicio no es fácil

En otro video, la usuaria aclaró que, “por mucho que te paguen la hora”, una persona no se llenará los bolsillos de la noche a la mañana. En ese sentido, los jóvenes pueden correr con más ventaja. “Si eres estudiante o Working Holiday Visa puedes venir y trabajar 40 horas porque tienes salud, no tienes familia”, explicó.

Sin embargo, las personas de más edad tienen más complicaciones. “Si tienes un poco más de edad o una situación más complicada, lo único que te digo es que vengas con más dinero porque empezar en Australia es muy caro. Yo venía con dinero y ahora mismo no tengo dinero. Trabajo, pago, trabajo, pago. De momento no me da para ahorrar”, aseguró.