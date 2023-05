Una española, que está viviendo en Francia porque en ese país trabaja como recepcionista, ha brindado información que ha dejado boquiabiertos a muchos usuarios. En un video viral que publicó en su cuenta de TikTok (@laurisml2), la mujer reveló los trucos para parecer francés. En total son cinco y aquí te vamos a contar todos.

Tras aclarar que iba a hablar con voz baja por estar mal de salud y no porque estaba trabajando, la protagonista de esta historia dio a conocer el primer método, que tiene que ver con cómo dicen los franceses “no lo sé”.

Según explicó, la traducción de dicha frase en francés es “Je ne sais pas”. Sin embargo, los franceses no la suelen usar completa. Ellos normalmente manifestan “Je pas”, por lo que si uno se expresa de esa manera puede parecer un verdadero francés.

Su siguiente truco está relacionado al hecho de tener en cuenta que los franceses omiten la palabra “ne” cuando tienen que construir una oración que conlleva una negación. “Escrito sí, pero pronunciado oralmente no he oído a alguien que lo diga”, recalcó.

Mira aquí el video viral

Con respecto a su tercer método, la española sostuvo que los franceses no dicen “parfait” (“perfecto”, en español). En vez de eso, mencionan “nickel”, de acuerdo a La Vanguardia (un medio español), así que uno debe usar esa palabra para parecer que es de Francia.

Cómo responder un “merci”

El cuarto truco tiene que ver con la forma en que una persona responde un “merci” (“gracias”). Normalmente, uno dice “de nada”, que sería “de rien” en francés, pero los franceses prefieren manifestar otras frases. Una de ellas, por ejemplo, es “Avec plaisir” (“con gusto”).

Finalmente, su quinto método es saber que los franceses no suelen decir “ici” (“aquí”), sino que utilizan la palabra “la” (“allí”) para referirse tanto a “aquí” como “allí”. La mujer precisó que no ha escuchado a ningún francés utilizar “ici”. Según ella, “utilizan el ‘la’ para todo”. Varios usuarios, que no han ocultado su asombro por toda la información que ha brindado, le han pedido que haga más videos así.

