Una joven emprendió un viaje a Bali, conocida isla paradisíaca de Indonesia, para pasar unas vacaciones relajantes en compañía de un grupo de amigos, pero lo que comenzó como una prometedora aventura turística se convirtió rápidamente en un calvario que involucró a las autoridades locales. ¿Qué ocurrió?

La usuaria Ainhoita (@ainhoooita), oriunda de España pero residente en Australia, quiso disfrutar de un día de playa en Bali. Lamentablemente, ella y sus acompañantes fueron víctimas de la delincuencia pues, al volver del mar, descubrieron que les habían robado todo.

“Nos hemos ido a bañar y a la vuelta nos habían robado los monederos, la bolsa, los móviles... me lo han robado todo, no tengo nada que lo identifique”, afirmó. Asimismo, señaló que tiene la sospecha de que un vendedor de hamaca sería el culpable del hurto; sin embargo, no pudo emprender acciones inmediatas debido a su falta de recursos económicos.

Poco apoyo por parte de las autoridades

Aunque ella y sus amigos fueron a una comisaría para denunciar lo sucedido, sintieron falta de apoyo e indiferencia por parte de las autoridades. Posteriormente, les dijeron que su monedero había aparecido, pero que faltaba su pasaporte y su teléfono.

Los problemas no terminaron allí pues, de regreso a su hotel, el conductor del vehículo que transportaba a Ainhoita la dejó en un lugar alejado, por lo que tuvo que regresar caminando sola en un lugar desconocido.

Finalmente, la española se puso en contacto con la embajada de España, donde le explicaron que debe comunicarse con la embajada de Australia para obtener un nuevo pasaporte, lo que implicaba viajar a Yakarta en avión.

“Eso supone que hay que ir a Yakarta en avión, así que tened mucho cuidado con los móviles y no los dejéis en la playa”, concluyó la joven, cuyo relato se viralizó con más de 170 mil reproducciones.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Qué hacer si pierdo mi pasaporte en un país extranjero

Perder tu pasaporte en el extranjero puede ser una situación estresante, pero existen pasos clave que debes seguir para resolverla. En primer lugar, debes notificar de inmediato la pérdida a la embajada o consulado de tu país en la región en la que te encuentres. La embajada te guiará en el proceso de reemplazo del pasaporte y te proporcionará una prueba de identidad temporal.

A continuación, acude a las autoridades locales y presenta una denuncia de pérdida o robo de tu pasaporte. Esto es importante tanto para proteger tu identidad como para cumplir con los requisitos de las autoridades locales y de tu propio país. Además, solicita una copia del informe policial, ya que podría ser necesaria en el proceso de reemplazo del pasaporte.

Finalmente, comunícate con tu aerolínea y consulta si necesitas alguna documentación adicional para abordar tu vuelo de regreso.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)